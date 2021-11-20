Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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