Kent merkezine bağlı Şal Vadisi’ne geçtiğimiz yıl il özel idaresi tarafından hazırlanan 'Sere Sola Parkı’ projesi kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 7 mağara tespit edilmişti.

Aynı bölgede bugün Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile emekli memur Kemal Kaya tarafından düzenlenen keşif turunda 6 ayrı mağara daha tespit edildi.

Tespit edilen toplam 13 mağarandan ikisinde sarkıtlar tespit edilirken diğer mağaralarda ise yarasalar ve eski insanlara ait yaşam alanlarına rastlandı.

Mağaraları tescillenip turizme kazandırılacak

Hacı Tansu, mağaraların turizme kazandırılması amacıyla incelemelerde bulunduklarını aktardı.