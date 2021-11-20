Evinden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıkan 56 yaşındaki Zeki Doğan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde yaptığı araştırmada Doğan'a ulaşamadı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler dronlar ile bölgede yaptığı aramada, Meşelik Mevkiinde bir otomobilin olduğunu fark etti.

Bölgeye giden ekipler, Doğan'ı otomobilde uyurken buldu.

Kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.