Deprem saat 10.02 sıralarında gerçekleşti. Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerin 12,37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin ardından olumsuz bir durum bilgisi alınmadığını açıkladı.

Bu depremin hemen ardından bölgede 3,5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti.