Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 10.02 sıralarında gerçekleşti. Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerin 12,37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Niksar (Tokat)
Tarih-Saat : 20.11.2021, 10:02:13 TSİ
Enlem : 40.6240 N
Boylam : 36.7538 E
Derinlik : 12.37 km
Detay : https://t.co/5lJROzyCu6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin ardından olumsuz bir durum bilgisi alınmadığını açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Niksar (Tokat)
Tarih-Saat : 20.11.2021, 10:03:46 TSİ
Enlem : 40.6186 N
Boylam : 36.7448 E
Derinlik : 9.93 km
Detay : https://t.co/Q01IQaUS8g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremin hemen ardından bölgede 3,5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti.
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