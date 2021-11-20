Anadolu 3. İcra Dairesi, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı "Mavi Marmara" olan "Anatolian" isimli yük gemisini, 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya koydu.

Gemi, şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldı.

Mogadişu Limanı'nda bulunan geminin sigorta değeri ise 2 milyon dolar.

İlanında, seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtildi ve geminin, deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı da yer aldı.

Füze hasarı mevcut

Geminin ilanında "Gemide saldırıya dair izler mevcuttur. Geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecektir" deniyor.



Türkiye'ye getirme masrafı 320 bin dolar



Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunan gemiyi, Türkiye'ye getirmek ise 320 bin 222 dolar tutuyor.



"Anatolian" isimli yük gemisinin ilk ihalesi önümüzdeki günlerde Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak.

Mavi Marmara'ya ne olmuştu?



İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve Filistin'e insanı yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı.



800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı.



İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti.



Mavi Marmara daha sonra "Anatolian" ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti.

