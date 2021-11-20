Adıyaman'daki Çat Baraj Göleti'nde bir ilk gerçekleştirildi.



Göletin üzerinde 2 bin ile 3 bin yıl arasında meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi.



Çelikhan Yüzen Adaları’nın içindeki organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ve atmosferi koruduğu ortaya çıktı.



Tabiat Varlığı olarak tescil edilen, kalınlığı 3 ile 5 metre arasında değişen ve 50 ile 500 metrekare arasında büyüklüğe sahip doğa harikası yüzen adaların kıyıya vurmaması için çalışma başlatıldı.



Dünyada başka örneği yok



Su yüzeyinde birçok bitki kalıntısının ve toprağın bir araya gelerek oluşturduğu yüzen adalar, büyüklüğü ve sayısı bakımından dünyada tek.



Çelikhan’daki bu 60 yüzen adanın 45’i kıyıya vururken, 15’i suda yüzmeye devam ediyor.



Göletin su seviyesinin yükselmesiyle kıyıya vuran adalardan suya yakın olanlarının tekrar yüzmesi bekleniyor.

"Yüzen Adaları Kurtarma" projesi hız kazandı



Adıyaman Valiliği’nin himayesinde, Çelikhan Kaymakamlığının kontrolünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Adıyaman Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından yürütülen "Yüzen Adaları Kurtarma" projesi hızlandı.



İki aşamalı projenin ilk aşamasında adaların kurtarılması, ikinci aşamasında ise turizme kazandırılması planlanıyor.



Adalar atmosferi koruyor



Bilim insanları, yüzen adalarda yaptığı incelemelerde ilginç bir bilgiye ulaştı.



Yüzen adaları oluşturan bitkisel yapının içinde bulunan organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ortaya çıktı.



Araştırmada, 50 metre çapında, 4 metre derinliğe sahip bir ada içinde bulunan organik karbonlar sayesinde, atmosferdeki 11 ton karbondioksitin hapsedildiği ve atmosferi koruduğu belirlendi.



İlk adım adaların kıyıya vurmasını önlemek

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, yüzen adalar için hazırladıkları projeden bahsetti:



“Projemiz iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada yüzen adalarımızın jeolojik yapısını en iyi şekilde koruyarak, kıyıya vurmasını önlemek ve bunu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. İkinci aşamada ise yüzen adalarımızı koruduktan sonra bölgenin turizmine katkı sağlamak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla bir çok farklı alanda projeler geliştirmek. Birinci aşamayı şu an halen yürütmekteyiz."