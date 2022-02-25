Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan O.Ü, S.A, İ.E. ve O.Ü'yü yakaladı.
Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terörle Mücadele
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