Bahar beklenirken kış geri döndü: Çok sayıda araç yolda kaldı
Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahar beklenirken kışın geri dönüşü hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda araç da yolda kaldı.
Kentte geceden itibaren etkisini göstere kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırarak tipiye dönüştü.
Yağıştan dolayı Palandöken Kayak Merkezi ve kentin tarihi mekanları tamamen karla kaplandı.
Çok sayıda kaza meydana geldi
Kar ve tipinin etkili olduğu Pasinler-Erzurum kara yolunda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Özellikle ağır tonajlı araçlar için ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, polis ve jandarma ekipleri kazalara karşı önlem aldı.
Çok sayıda araç yolda kaldı
Aynı kara yolunun Nenehatun rampası mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı.
Trafik ekiplerinin yolda gerekli tedbirleri almasının ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Yolda kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından yoluna devam edebildi.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin şehirler arası yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri de cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
Bölgede gün boyu buzlanma ve don bekleniyor
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı, yağışların Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar, Erzincan çevresinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevresinde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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