Hakkari’de 2 mahalle, 1 belde ve onlarca köy yolunu birbirine bağlayan Merzan Mahallesi’ndeki sanayi yolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarı gece saatlerinden beri etkili olan sağanak nedeniyle bir kısmı çöktü.

Hakkari Belediyesi, ekiplerin çalışma yaptığını duyurarak, ivedi olarak muhtemel çökebilecek istinat duvarlarına yönelik tedbir alındığını duyurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı

Sanayi yolunun trafiğe kapatıldığını, yuvarın diğer kısımlarının çökmesinin an meselesi olduğunu belirten belediye ekipleri, araç trafiğine kapattıkları yolda yayaların da geçmemesi gerektiği uyarısını yaptılar.

Yağışlarla birlikte yolların göle dönüştüğü ve logarların tıkandığı kentin birçok noktasında belediye ekipleri çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]