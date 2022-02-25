Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaz döneminde yaşanan büyük yangınların kontrol altına alınmasıyla birlikte yapılacak çalışmaların ivedilikle planlandığını belirten Karacabey, 104 bin hektar alanda orman yenileme çalışmalarının planlandığını söyledi. Karacabey, 28 bin hektarlık alanın ise taşlık ve kayalık yapıda olması nedeniyle çalışmalara uygun bulunmadığını ifade ederek, bundan dolayı söz konusu sahaların doğaya terk edilmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

"68 bin hektar alanın 49 bin hektarında çalışmalar tamamlandı"

Karacabey, 49 bin hektar alanda yenileme çalışmalarının tamamlandığı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Orman yenileme çalışmaları yapılacak sahaların 68 bin hektarının yanan ağaçların tohumlarından ve tohum takviyesiyle doğal yolla, 36 bin hektarının ise fidan dikimi ve tohum ekimiyle suni yolla yenilenmesi planlandı. Bu yıl ocak sonu itibarıyla doğal yolla yenilenmesi planlanan 68 bin hektar alanın 36 bin hektarında çalışmalar tamamlandı. Rehabilitasyon, ağaçlandırma ve suni yolla yenilenecek 36 bin hektar sahanın ise 13 bin hektarında çalışma yapıldı."

Anayasa'nın 169'uncu maddesi gereğince yanan sahaların yeniden ormanlaştırılmasının yasal zorunluluk taşıdığını, bu alanların tarım, hayvancılık ya da başka maksatla kullanılmasının mümkün olmadığını her platformda dile getirdiklerini vurgulayan Karacabey, "Geçtiğimiz yıl yanan bu sahaların yenilenmesine ilişkin çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Stoklarda 266 ton kızılçam tohumu var"

Orman bölge müdürlüklerine bağlı fidanlık ve işletme müdürlüğü stoklarında, yanan sahaların yeniden ormanlaştırılmasında kullanılmak üzere Ekim 2021 itibarıyla 266 ton kızılçam tohumu bulunduğuna dikkati çeken Karacabey, "Tohum stokları, hem bu yıl gerçekleştirilecek kızılçam fidanı üretimi hem de yanan sahalara yapılacak tohum takviyesi için yeterli" dedi.

Tohum ihtiyacının sürekli karşılanması gayesiyle 21 orman bölge müdürlüğünde 320 ton kapasiteli, 24 tohum stok merkezi bulunduğunu belirten Karacabey, bu merkezlerde yıllık fidan üretim programlarıyla yangın ve diğer öngörülmeyen durumlar için türlerin özelliklerine göre 6 ay ile 10 yıla kadar tohumlar saklandığını söyledi.

"274,9 milyon fidan üretimi gerçekleşti"

Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 2021 yılı fidan üretim programının 260 milyon olmasına karşın, geçen yıl sonu itibarıyla 274,9 milyon fidan üretimi gerçekleştirildiğini bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Yanan alanların ağaçlandırmasında kullanılacak, o alanların ekolojik koşullarına uygun kızılçam, kara servi, keçiboynuzu, yalancı akasya, fıstıkçamı, ahlat, zakkum, zeytin, alıç, mahlep, tespih ağacı, çınar, dişbudak, badem, ceviz, incir, dut, sakız ağacı vesaire ağaç türlerinden ve lavanta, adaçayı, kekik, biberiye, nane, defne gibi tıbbi aromatik türlerde fidanımız var."

""Yurt dışından tohum alımı yapılacağı" iddiaları gerçek dışı"

Karacabey, "yurt dışından tohum alımı yapılacağı" yönündeki iddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğunu, yeterli tohum ve fidan stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.