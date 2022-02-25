Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli Adana ve Gaziantep'te, organize suç örgütü faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin yakalanması için özel hareket timlerinin de destek verdiği 73 ekip ve 180 personelle şafak operasyonu düzenlendi.

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Operasyon narkotik köpekleriyle yapıldı

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin katılımıyla adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 634 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 6 tabanca, 5 av tüfeği ile çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.