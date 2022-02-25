İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunda Akpınar Jandarma Komutanlığı önündeki uygulamada bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 105 sikke, 20 yüzük, 2 heykel, mühür, 26 küpe, 7 obje bulundu. Araçtaki Y.S, S.Ü ve M.A. gözaltına alındı.

Tarihi eserler Kaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.