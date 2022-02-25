Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 161 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunda Akpınar Jandarma Komutanlığı önündeki uygulamada bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 105 sikke, 20 yüzük, 2 heykel, mühür, 26 küpe, 7 obje bulundu. Araçtaki Y.S, S.Ü ve M.A. gözaltına alındı.
Tarihi eserler Kaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırşehir Tarihi Eser
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