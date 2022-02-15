Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ş.B, S.Z. ve E.Z'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan Terörle Mücadele
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