100 milyon liralık miras davasında anlaşmazlığı DNA örnekleri de çözemedi.

İkinci Abdülhamid döneminin önemli devlet adamlarından Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın torunları, dedelerinin mirası için dava açtı.

Mehmed Ferid Paşa'nın torunları arasındaki miras davası sürüyor

Ferid Paşa'nın oğlu Celalettin Paşa'nın soyundan gelenler, kızı Hatice Seniye Hanım'ın soyundan gelenlerin mirasçı olamayacağını iddia etti.

Gerekçe, Seniye Hanım'ın nüfus kaydında Mehmed Ferid Paşa'nın kızı olarak görünmemesiydi.

Seniye Hanım'ın torunları tarihi belgeler ve aile fotoğrafları ile mirasçı olduklarını kanıtlamak istedi ancak bu yeterli görülmedi. İstanbul Aşiyan Mezarlığı'ndaki 5 mezardan DNA örnekleri alındı.

Deprem ve toprak kaymaları nedeniyle mezarlar iç içe geçmiş

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın eşi, çocukları ve torunlarının mezarından alınan DNA örnekleri incelenemedi. Yıllar içerisinde meydana gelen deprem ve toprak kaymaları mezarların iç içe geçmesine sebep olmuştu.

Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, yaşayan mirasçıların akrabalık bağının incelenmediği hatırlatıldı. Bu kişiler arasındaki mitokondriyal DNA bağının incelenebileceği, bu sayede akrabalık olup olmadığının ortaya çıkarılabileceği belirtildi.

Haber: Ahmet Akgül