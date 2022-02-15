Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Diyarbakır'da hakkında 20 suç kaydı olan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Jandarma ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, hakkında 20 suç kaydı olan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan S.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır
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