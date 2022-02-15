Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Jandarma ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, hakkında 20 suç kaydı olan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan S.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.