Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Asayiş Büro ekipleri, farklı zamanlarda 10 ayrı otomobilden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen Ö.Ö., H.Ş., O.C. ve T.S. düzenlenen operasyonda farklı adreslerde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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