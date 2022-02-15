Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2008-2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulunda eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde gizli sorumluların deşifre edilmesine yönelik 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize'deki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bazılarının ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerin, öğretim görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek gruplarında oldukları öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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