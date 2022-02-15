Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1991- 2020'de ocak aylarında 1 metrekarede ortalama 69,8 milimetre yağmur suyu yüksekliği ölçüldü.

Geçen yıl ocak ayında bu yükseklik 93,8 milimetre iken yükseklik bu yılın ocak ayında yüzde 7'lik azalışla 87,3 milimetreye düştü.

Bu yıl ocakta ölçülen 87,3 milimetre yükseklik, uzun yıllar ortalamasının ise yüzde 25 oranında üstünde kaldı.

3 bölge normalin altında yağış aldı

Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri, ocak ayında normalin altında yağış aldı. En fazla azalma yüzde 25 ile Marmara Bölgesi’nde kaydedildi.

Yağışlar Kuzey Ege, Batı Trakya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Erzurum, Iğdır, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde uzun yıllar normaline göre yüzde 40'tan fazla azaldı.

Azalma miktarı İzmir'in kuzeyi, Edirne, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 60'dan fazla oldu. Uzun yıllar yağış normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Edirne’de gerçekleşti.

Orta Karadeniz'in sahil kesimi, Orta Akdeniz, Adana, Düzce, Çorum, Giresun, Tunceli ve Van Gölü’nün güney kesimlerindeki yağışlar ise uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 100'den fazla arttı.

En fazla yağış Rize'de ölçüldü

İl genelinde en fazla yağış 1 metrekarede ölçülen 278,4 milimetre yağmur suyu yüksekliği ile Rize’de, en az yağış 25 milimetre ile Iğdır’da kaydedildi.

Yağışlı gün sayısının Türkiye geneli ocak ayı normali 11,6 iken, Batı Karadeniz, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Antalya çevreleri ile Van Gölü’nün güney kesimlerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşti.

Edirne ve Iğdır çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

Ocak ayında en çok yağış Akdeniz'e düştü

Uzun yıllar normali 111,6 milimetre olan Akdeniz Bölgesi'nde bu yıl ocak ayında ölçülen ortalama yağmur suyu yüksekliği yüzde 49'luk artışla 166,7 milimetreye yükseldi. Bu bölgede yağışların geçen yıla göre yüzde 14 arttığı gözlendi.

Bu yıl ocak ayında en çok yağış alan ikinci bölge olan Karadeniz'de ise uzun yıllar yağış ortalaması 64,4 milimetre olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 66,8 milimetre olan 1 metrekaredeki yağmur suyu yüksekliği Karadeniz'de bu yılın ocak ayında yüzde 70'lik artışla 113,8 milimetreye yükseldi.

İç Anadolu Bölgesi'nde bu yıl uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 32 oranında arttı, 41,9 milimetreden 55,4'e yükseldi.

Doğu Anadolu'da yüzde 25'lik artış

Doğu Anadolu Bölgesi'nin uzun yıllar normali 53,6 milimetre, geçen yılın ocak ayı ortalaması 71,2 milimetre, bu yılın ocak ayı ortalaması ise 66, 9 milimetre olarak ölçüldü.

Yağışların uzun yıllar normalinin yüzde 25 üzerine çıktığı gözlendi.

Marmara, Ege ve Güneydoğu'da ortalamanın altında yağış

Marmara Bölgesi'nin uzun yıllar boyunca yağış ortalaması 76,9 milimetre iken geçen yıl ocak ayı yağışı 160 milimetre ile normalin üzerinde seyretti.

Bu yıl ocak ayında uzun yıllar normaline göre yüzde 25, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 64'lük azalmayla yağmur suyu yüksekliği 57,4 milimetre olarak ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 90,4 milimetre iken 2021 Ocak'ta 133 milimetre olarak ölçülen 1 metrekaredeki yağmur suyu yüksekliği bu yıl yüzde 45'lik azalmayla 73,5 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 83,7 milimetre olan uzun yıllar normali geçen yılın ocak ayında 100,6 iken bu yıl yüzde 28'lik azalmayla 72,9 milimetreye düştü.