Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 241 eve "koronavirüs" karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine kentte bulunan 241 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 241 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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