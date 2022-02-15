Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da ev yangını 1 can aldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde bulunan bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Sezgin Akdeniz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre dumandan zehirlendiği değerlendirilen Akdeniz'in cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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