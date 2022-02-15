Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 55 düzensiz göçmen yakalandı, ev sahipleri tutuklandı.
Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında N.B.'ye ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı, ev sahibi N.B. ile A.B. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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