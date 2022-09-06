Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK üyesi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yunanistan'a illegal yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi A.C. ve C.A.'yı yakaladığını açıkladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Açıklamada, yasa dışı sınır geçişlerine yönelik mücadelenin kararlı ve aralıksız şekilde sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Edirne PKK/KCK Terörle Mücadele
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