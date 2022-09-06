Marmara'da şiddetli rüzgar: Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Marmara'da fırtına ve yağış yer yer etkili oluyor. İstanbul, Bursa ve Yalova arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Şiddetli rüzgar Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Fırtına dolayısıyla saat 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
İDO seferlerine de fırtına engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı seferlerinin bazılarını gerçekleştiremeyecek.
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