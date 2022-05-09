Yunanistan’a kaçarken yakalanan 5 FETÖ'cü tutuklandı: Eski hakim de bulunuyor
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski bir hakim de bulunuyor.
Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., İ.Y., Z.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
FETÖ şüphelisi eski hakim de tutuklandı
Öte yandan Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim T.Ş. tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen T.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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