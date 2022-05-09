Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asker konvoyundaki bir aracın takla attığı anlar kamerada
İstanbul Sultangazi'de asker konvoyundaki bir araç refüje çarparak takla attı. Kaza anı konvoydakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda, asker konvoyundaki araçlar tehlikeli şekilde ilerliyordu.
Konvoydaki bir araç önce sağında ilerleyen bir otomobile sürttü. Kontrolden çıkan otomobil ardından refüje çarparak takla attı.
Bu sırada aracın arka camlarından sarkarak ilerleyen iki kişi ölümden döndü.
Kazada sürücü Yakup U. ve araçtaki Abdullah P. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 12:59
- 12:54
- 12:48
- 12:44
- 12:38
Sıradaki Haber
Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz