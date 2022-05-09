Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlar tarafından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı.
2 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 4 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK FETÖ
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