Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 33 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 307 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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