Halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişiyor.

Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak Doğu’da uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, aynı zamanda zarar gelmesin diye güvenlik mahalle sakinleri tarafından korunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ömürleri 15 gün

Genelde ilkbaharın nisan-mayıs ayları arasında çiçek açan ters laleler, bu nedenle baharın müjdecisi olarak da biliniyor.

Boyu 75 santimetreyi bulan soğanlı bir bitki olan ters lalelerin 15 gün gibi kısa bir ömürleri oluyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çiçeğin koparılmasının cezası 109 bin 593 lira

Endemik bir tür olan ve halk arasında "Ağlayan gelin’’ olarak da bilinen ters lalelerin koparılması yasak. Ters laleleri koparanlara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacağını sosyal medya hesaplarından açıklanmıştı.