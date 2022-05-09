Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mayıs ayında karda 3 saat mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da mayıs ayına rağmen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Koyun otlatmak için çıktığı yaylada kar nedeniyle mahsur kalan çiftçi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Zor köyünün 2 bin 700 rakımlı Akbulak Yaylası'na oğlu Mehmet Yazar ile küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıkan İbrahim Yazar, aniden karın bastırması üzerine dönüş yoluna geçti.
Yürümekte zorluk çektiği için dönemeyen ve yayladaki barınakta kalan Yazar, oğlu ile koyun sürüsünü köye gönderdi.
Yaylada mahsur kalan Yazar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası evine ulaştırıldı.
Etiketler: Iğdır Kar Yağışı AFAD
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