İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Mersin’de haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliyi yakalamak için DEAŞ operasyonu yapıldı. Sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Ramazan Düzgün aktardı. pic.twitter.com/tCfVDVxjEl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2022

Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde de 3 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir siteye düzenlenen operasyonda zanlılardan biri yakalandı.

Adresteki arama sırasında sitenin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.