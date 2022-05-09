Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 07:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 işyeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer iş yerlerine sıçradı.
İlk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.
Bunun üzerine çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.
Söndürme çalışmaları sürüyor
İş yeri sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
Yangında 15’e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Afyonkarahisar İtfaiye Yangın
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