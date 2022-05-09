Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer iş yerlerine sıçradı.

İlk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.

Bunun üzerine çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

Söndürme çalışmaları sürüyor

İş yeri sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yangında 15’e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]