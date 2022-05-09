Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Aydın'dan Denizli istikametine giden Erhan Günel'in kullandığı otomobil, Ovaköy mevkisinde karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile kamyonet şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Günel'in kullandığı araç ise ikiye bölündü.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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