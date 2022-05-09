Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde 51 yaşındaki F.Ü'nün evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ile 1 metal obje bulundu.
Etiketler: Manisa Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz