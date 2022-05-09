Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Halfeti ilçe kırsalındaki Durak Mahallesi yolunun 2. kilometresinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.
Kaza yapan bu araçlara da motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet Kılıç, Barış Uğurlu, Ömer Sarıçiçek, Serhat Baran Güven, Ömer Faruk Sarıçiçek, Emrah Subaşı, Seyit Fırat Sarıçiçek, Abdullah Gönültaş ve Müslüm Polat, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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