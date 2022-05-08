Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayhan Derici idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Özbereket kavşağı yakınında, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin, ön kısmı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trafik Kazası
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