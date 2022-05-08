Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cip, kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği cipte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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