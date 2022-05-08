Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 20:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da sağanak: Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Diyarbakır'da şiddetli yağış sebebiyle yola düşen kaya parçaları Silvan-Batman kara yolunda ulaşımı aksattı. Su birikintilerinin oluştuğu yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Yeşilköy Mahallesi'nde sele neden oldu.
Sağanak ile birlikte yola düşen kaya parçaları, Silvan-Batman kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücülere zor anlar yaşattı.
Su birikintilerinin de oluştuğu yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bunun üzerine trafik ekipleri yol üzerinde tedbir aldı, bölgeye Karayolları ekipleri de sevk edildi.
Etiketler: Sağanak
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