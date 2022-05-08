Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Yeşilköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sağanak ile birlikte yola düşen kaya parçaları, Silvan-Batman kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Su birikintilerinin de oluştuğu yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bunun üzerine trafik ekipleri yol üzerinde tedbir aldı, bölgeye Karayolları ekipleri de sevk edildi.