Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu.
Dereköy Mahallesi Acısı Mevkisinde ormanlık arazide el bombası gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.
Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen küflü ve paslı patlamamış el bombasının imha edileceği açıklandı.
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