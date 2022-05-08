Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur Gölü'nde suyun rengi değişti
[Fotoğraf: AA]
Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.
Göl suyunun rengini kahverengi ve yeşile döndüren alg patlaması ve buna bağlı yosun oluşumu, halk plajı mevkisinde endişeye neden oldu.
Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlaması Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde açığa çıkıyor.
Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlamasında göl suyundaki fosforun artışı da etkili oluyor.
Etiketler: Burdur
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