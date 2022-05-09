Hüseyin Eren K. yönetimindeki otomobil, Güneri Kavşağı'nda Yaşar E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçların birinde bulunan Furkan Y. yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.