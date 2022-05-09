Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Eren K. yönetimindeki otomobil, Güneri Kavşağı'nda Yaşar E. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçların birinde bulunan Furkan Y. yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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