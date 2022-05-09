Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Yumrukaya köyünde Cemalettin Çırpan'a ait iki katlı evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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