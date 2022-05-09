Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Görkem Ş. yönetimindeki otomobil, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Serdar B.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 25 yaşındaki Zozan Gönel kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gönel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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