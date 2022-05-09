Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da okul servisi evin duvarına çarptı: 10'u öğrenci 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracı evin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Saraycık Mahallesi'nde Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ramazan K'nin kullandığı okul servis midibüsü, 2435. Cadde kavşağında köşe başındaki apartmanın giriş katında yer alan dairenin duvarına çarptı.
Kazada servis aracındaki 10 öğrenci ile ev sahibi Şeref Sürücü yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan öğrencilerden ikisi ile ev sahibi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı, 8 öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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