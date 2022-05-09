Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'nde saat 08.15 sıralarında meydana gelen kazada, trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü hafif ticari araca çarptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktan hızla çıkan hafif ticari araç, yolun sağından gelen servisle çarpıştığı görüldü. Kazada servis şoförü İlhan G.'nin kullandığı servis minibüsündeki 5 işçi ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, tedavileri için hastaneye götürüldü. Kazanın görgü tanığı Adnan Demirel, "Şoförün iddiasına göre hafif ticari araç çok süratli geliyormuş. Fark eder etmez frene basmış ancak, duramamış" diye konuştu. Kaza anı kameraya yansıdı.