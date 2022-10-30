Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.M. ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan
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