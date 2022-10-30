Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanı Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda, 285 kilogramı eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptı.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı'nda zehir tacirlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogram eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Bakan Muş mesajında "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Uyuşturucu Mehmet Muş
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