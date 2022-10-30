Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı'nda zehir tacirlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogram eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Muş mesajında "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.