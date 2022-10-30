Yunanistan'ın Sisam Adası'nın kuzey sınırını oluşturan fay 30 Ekim 2020'de kırıldı.

6,6 büyüklüğündeki deprem, sadece Sisam'ı değil fayın yaklaşık 70 kilometre uzağındaki İzmir'i de vurdu. 40 saniye süren depremle oluşan dev dalgalar, sarsıntıdan 10 dakika sonra Seferihisar'a ulaştı.

Ege Denizi'nde deprem seferi

İzmir depreminden sonra Ege Denizi'ndeki faylar mercek altına alındı. TÜBİTAK'ın desteğiyle 18 bilim insanı Kuşadası Körfezi'nde deprem araştırması yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Gülsen Uçarkuş, "Daha önce karada belli faylar biliniyordu. Karada da bilinmeyen bazı fayların devamları tespit edildi. Böylece bölge için daha isabetli ve sağlam bir deprem risk analizi yapmak mümkün olacak" diye konuştu.

Kenti etkileyen faylardan 5'i birinci derecede tehlikeli

İzmir ve çevresinde deprem sonrası gaz çıkışı görülen faylar da inceleniyor.

Uzmanlar İzmir'i etkileyen 21 faya dikkati çekiyor. Bunların 17'si diri, 5'i de birinci derecede tehlikeli.

İzmir fayı tüm körfezi etkiliyor

Deprem üretmesi halinde en tehlikeli olması beklenen ise İzmir fayı. Çünkü yerleşimin büyük çoğunluğu bu fay üzerinde.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Güzelbahçe'den Pınarbaşı'na kadar 30 km boyunca devam ediyor. Üzerinde önemli yerleşimler var. Deprem senaryolarına göre İzmir fayı 6,8 büyüklüğünde deprem ürettiğinde İzmir Körfezi etrafındaki bölgede 15 bin civarında bir can kaybından bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

İzmir fayı deprem üretirse tsunami yaşanması da olası.

İzmir'in riskli fayları

Uzmanlara göre deprem ihtimali en yüksek olan hat Tuzla Fayı.

İzmir'in en uzun fayı, tuzla fayı. Burası en son 2 bin yıl önce deprem üretti ve 30 Ekim'de meydana gelen depreme sıcak su akışıyla birlikte yanıt verdi. Bu nedenle bilim insanlarına göre tuzla fayının deprem üretme olasılığı oldukça yüksek.

İzmir'deki tehlikeli bir diğer fay da Seferihisar'dan geçiyor.

Seferihisar fayının hemen üzerinde Seferihisar ilçesinin yerleşmiş durumda olduğunu söyleyen Sözbilir, "Dolayısıyla bu fayda deprem ürettiğinde önemli oranda can ve mal kaybı üretecek bir fay" dedi.

İzmir Depreminde sıvılaşmanın görüldüğü Gülbahçe fayı ise bir diğer tehlikeli hat.

Gülbahçe fayının 1389 yılında son depremini ürettiği bilgisini paylaşan Sözbilir, "O depremden de yaklaşık 700 yıl gibi bir süre geçtiği için bu fayın da deprem üretme zamanının yaklaştığını söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'i etkileyen 21 faydan 12'si, 2'inci derecede tehlikeli. 4'ünün ise aktivitesi düşük.

Haber: Bahar Toprak:

Kamera: Volkan Balamir