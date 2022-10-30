Takvimler 30 Ekim 2020'yi gösteriyordu...

Saat 14.51'de Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarındaki fay kırıldı, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıktaydı, sarsıntı tam 40 saniye sürdü.

Bayraklı ve Bornova'da binalar yıkıldı, Seferihisar'ı dev dalgalar vurdu

Önce çığlıklar, sonra toz bulutu şehri sardı. Bornova ve Bayraklı'dan yükselen duman, yıkılan binaları işaret ediyordu. Seferihisar'da ise kıyı şeridine yönelen su, dev dalgaların habercisiydi.

Sarsıntının şoku dakikalarca sürdü. Kimi kendini sokağa attı, kimi de yıkılan evleri görüp yardıma koştu.

Depremden en çok Bayraklı ve Bornova ilçeleri etkilendi. 4 apartman tamamen yıkıldı, 200'den fazla kişi enkaz altında kaldı, yüzlerce konut zarar gördü.

AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede yıkıntıların olduğu bölgelere ulaştı.

Sisam fayındaki deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde dev dalgalara sebep oldu.

Yükselen deniz önüne ne geldiyse alıp götürdü. Suya kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü.

Depremin mucize çocukları

Umudun adı 58 saat sonra İdil oldu. 65'inci saatte de Elif...

İtfaiye erinin parmağına sıkı sıkıya tutunan Elif hafızalara kazındı. Mucize çocuk Elif kurtarıldıktan kısa süre sonra TRT Haber ekranından el salladı.

Tam umutlar sona eriyor derken 91'inci saatte İzmir Depreminin son mucizesi yaşandı. Küçük Ayda yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti, bin 35 kişi yaralandı. 731 bina ağır, 598 bina da orta düzeyde hasar aldı.

Türkiye, İzmir için tek yürek oldu

Türkiye tek yürek oldu, depremin yaraları kısa sürede sarıldı.

Yıkımların olduğu alanda TOKİ tarafından yaptırılan bin 391 konut, 302 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin 5 ayrı davadan 3'ü karara bağlandı. 11 sanığa 7 yıldan 18 yıla varan hapis cezaları verildi.

