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Türkiye
AA 08.10.2023 01:45

Yunanistan'a gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'a gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan 43 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye KB-40 botu yönlendirildi. Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Düzensiz göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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