Batman-Hasankeyf karayolunda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda Hasankeyf’ten gelmekte olan otomobil ile başka bir otomobil Kılıç köyü mevkiinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin lastikleri yerinden çıkarken otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.