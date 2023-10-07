Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.10.2023 23:53

Batman-Hasankeyf karayolunda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Batman-Hasankeyf karayolunda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda Hasankeyf’ten gelmekte olan otomobil ile başka bir otomobil Kılıç köyü mevkiinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin lastikleri yerinden çıkarken otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Batman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü
00:25
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
00:20
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir camiyi vurdu
00:11
İsrail’de 'özel güvenlik durumu' tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
00:03
Fas İsrail'e uçuşları askıya aldı
00:00
BMGK bugün olağanüstü toplanıyor
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ